Kerem Aktürkoğlu acı haberi maç bitince aldı

Fatih Karagümrük maçının 35. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu maç sonu babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

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Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının sona ermesiyle acı bir haber aldı.

Karşılaşmada sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen genç yıldız, 2-0 kazanılan mücadelenin ardından babaannesinin hayatını kaybettiği haberini aldı. Bu haberin ardından Galatasaraylı futbolcular da Kerem’e destek oldu.

Maçın başında takımına penaltı kazandıran Kerem, 35. dakikada sakatlığı nedeniyle kenara gelerek yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı.

30. dakikada sakatlanan Kerem, tedavisinin ardından oyuna devam etmeyi denese de 3 dakika sonra kendisini yere bıraktı. Teknik Direktör Domenec Torrent, saha kenarına gelirken üzgün olan Kerem’i sarılarak teselli etti. Kenarda Emre'nin ısınması sırasında yedek kulübesine gelerek oturan Kerem'in değişikliği 35. dakikada yapıldı.

MR’I ÇEKİLECEK

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak 35. dakikada yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, açıklamada bulundu.

Yener İnce, tecrübeli oyuncunun kasık ağrısı olduğunu belirterek, “Kasık ağrısı oldu, çıkardık. Pazartesi MR'ını çekeceğiz ve daha sonra duruma bakacağız” ifadelerini kullandı.