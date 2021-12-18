Kerem Aktürkoğlu Barcelona’yı reddetti! İstediği takım…

Galatasaray'ın en formda ismi olan Kerem Aktürkoğlu hakkında İspanya basınında gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'nın çok önemli kulüplerinin radarındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona Başkanı ile yaptığı görüşmenin detayları verilirken, milli futbolcunun gitmek istediği takım da açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’ın 23 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başarırken, İspanya basını milli futbolcu hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Katalan medyası olan El Nacional’de yer alan habere göre; Atletico Madrid ve Barcelona Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray’ın kapısını aşındırmaya başladı.

Barcelona Başkanı Juan Laporta’nın, Kerem Aktürkoğlu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ancak, Galatasaraylı futbolcunun gönlünde başka bir takım olduğu için teklifi reddettiği öne sürüldü. Şampiyonlar Ligi’nde Son 16’ya kalmalarına rağmen Barcelona ve Atletico Madrid cephesi hücum oyuncularının performansından memnun değiller. Ara transferde takviye yaparak kadroyu güçlendirmek isteyen iki kulüp, Galatasaray’ın yükselişteki yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçmiş durumda.

HIZI VE PATLAYICI ÖZELLİĞİ

Atletico Madrid ve Barcelona, Galatasaray’ın kilit adamlarından biri haline dönüşen Kerem Aktürkoğlu’nu hızı ve patlayıcı özellikleri nedeniyle değerlendirmek istiyor. Bu sezon tüm maçlarda 6 gol atan ve 5 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, şimdiye kadar harika bir form sergiledi.

Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, kariyerinin son aşamasında olan Luis Suarez ve hala takıma adapte olamayan Joao Felix’in performansları nedeniyle hayal kırıklığına uğramış durumda. Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez ise, daha fazla derinlik ve çözüm sunan bir hücumcu transfer etmek istiyor. Galatasaray’ın önemli bir potansiyele sahip futbolcusunun 14 milyon euroluk fiyatı iki kulübün de ödeyebileceği bir meblağ olarak dikkat çekiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN AKLI ATLETICO’DA!

Ancak Everton, Southampton ve Bayer Leverkusen ile de görüşmeler yapan Kerem Aktürkoğlu’nun Barcelona’dan gelen teklifi reddettiği ve önceliği Atletico Madrid’e verdiği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu’nun idolü Arda Turan’ın izinden giderek ilk durak olarak daha istikrarlı bir projenin olduğu Atletico Madrid’i tercih edebileceği belirtildi.

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