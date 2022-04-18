Kerem Aktürkoğlu: Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Yeni Malatyaspor maçında oyundan alınmasının ardından Torrent ile konuşmasıyla ilgili konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenen Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyundan alındığı sırada teknik direktör Torrent ile kısa bir görüşmesi olan ve kenara gelirken sinirli olduğu görülen Kerem, yaşananları yayıncı kuruluşta şu ifadelerle anlattı;

“Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, ‘Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım’ dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım.”

“Yanlış anlaşılma olduysa özür dilerim ama hocamızla hiçbir problemimiz yok. İlişkimiz yok. Orada dediğim gibi ayağımın durumunu sordu. Çünkü son şutu çekmemem gerekiyordu.”

“Beklediğimin daha da üstünde sorumluluk aldım. Bu beni ayrıca motive ediyor. Sahada performans anlamında dalgalanmalar oluyor. İstediğimiz durumda değiliz ve bu da bize baskı yapıyor. Ben de bu baskıda sorumluluk almayı seviyorum. Bazen ben de iyi işler yapamıyorum. Bu maç benim için bitti, bir sonraki maça bakıyorum. Geçmişte yaşadıklarına sürekli bakarsan, geleceği adım atamazsın.”

TORRENT’İN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de konuyla alakalı olarak yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Kerem’e nasıl hissettiğini sordum. Bazen oyuncular arasında konuşmalar geçebiliyor ama Las Vegas’ta olduğu gibi saha içinde olan da saha içinde kalır. Bu tip şeyler, futbolun bir parçası. Ben, sakin olmasını ve çok iyi oynadığını söyledim” ifadelerini kullandı.