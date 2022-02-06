Kerem Aktürkoğlu: Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum

Galatasaray'ın Alanyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızı takımın içinde bulunduğu durumu anlattı.

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Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor’un Wilson Eduardo ile 39. dakikada bulduğu gole, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile yanıt veren Galatasaray, Alanya’dan bir puanla döndü.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Kerem Aktürkoğlu, takımın içinde bulunduğu durumu “O kadar kötü bir noktadayız ki… Herkeste öz güven eksikliği, moral bozukluğu… Çok fazla çalışıyoruz ama hiçbirini sahaya yansıtamıyoruz. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum” sözleri ile anlattı.