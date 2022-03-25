Kerem Aktürkoğlu: Burak ağabey kaçırmasıydı, biz kaçırabilirdik

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takımımızın Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final maçında Portekiz’e 3-1 mağlup olan Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk 11’de başlayıp 66 dakika sahada kalan Kerem’in sözleri şöyle;

“İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük. 2-1 oldu, 2-2 ve 3-2’de olabilirdi. Kazansaydık, belki de Makedonya’yla evimizde oynayacaktık ve çok daha şansımız olacaktı.”

“Takım arkadaşlarımın, öncelikle de Burak ağabeyin ayağına sağlık. Canı sağ olsun. O kaçırmasaydı, biz kaçırabilirdik. Burak ağabeyin canı sağ olsun. Türk milletinden özür diliyoruz.”

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