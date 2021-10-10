Kerem Aktürkoğlu cephesi yüzde 700 değil, yüzde 1100 zam istiyor!

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezondan itibaren yıllık maaşı 950 bin liraya yükseltilecek Kerem Aktürkoğlu ile 7 milyon liradan kontrat yenilemeyi düşünüyor. Genç oyuncunun menajerinin talebi ise 10 milyon TL.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in parlattığı isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu performansıyla göz kamaştırıyor ama muhtemel bir krizin ayak sesleri de duyuluyor.

Sarı-kırmızılılara Eylül 2020'de 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan gelen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, her geçen hafta üzerine koyarak ilerledi. A Milli Takım'daki yerini de sağlamlaştıran, 1-1 biten son Norveç maçında Ay-Yıldızlılar'ın tek golünü kaydeden Kerem'in maaşının artırılması gündemde.

AVRUPA'NIN TAKİBİNDE

Yönetim; Alman, Fransız ve İtalyan takımlarının takibinde olan genç yıldız ile kontrat yenilemeyi planlıyor. Önümüzdeki sezondan itibaren yıllık maaşı 950 bin liraya yükseltilecek Kerem'e çok yüklü bir miktarda zam yapılması gündemde. Oyuncunun maaşının 7 milyon TL olması düşünülüyor. Bu, yaklaşık yüzde 700 zam demek. Kerem'in menajerinin istediği rakam ise farklı: Yıllık 10 milyon TL. Galatasaray yönetimi, yaklaşık yüzde 1100 dolayında olan bu zamma sıcak bakmıyor.