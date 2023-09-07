Kerem Aktürkoğlu: Ermenistan maçı gruptan çıkmanın anahtarı

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yarın akşam Eskişehir'de oynanacak Ermenistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yarın akşam Eskişehir’de oynanacak Ermenistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’ın, beklentilerin tersine, grupta oldukça etkili bir performans gösterdiğini ve iyi futbol oynadığını söyleyen Kerem, “Açılış maçında gol atmış olmam büyük bir şey ancak asıl önemli olan, gol attıktan sonra hep birlikte sevinç yaşamamız ve galip gelmemizdi. Zor maçlardan zaferle ayrılmak kritikti. Yarın da, taraftarlarımızla birlikte, güzel futbol oynayarak kazanmayı arzuluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yarınki müsabakayı bir final olarak değerlendirip değerlendiremediği sorusuna cevap veren Kerem, “Yaş olarak genç, istekli ve kaliteli bir kadromuz var ve gruptan çıkmayı fazlasıyla hak ediyoruz. Çok yetenekli ve kaliteli bireylerden oluşan bir takımız. Avrupa Şampiyonası’na katılmayı büyük bir istekle arzuluyoruz. Ermenistan’ın fikstürü zorlu ama herhangi bir maç, oynanmadan önce kazanılmış sayılmaz. Bu mücadelenin ne kadar zor olabileceği konusunda bilinçliyiz. Ancak böyle maçlardan zaferle ayrılacak kalitede olduğumuzu düşünüyoruz. Umuyoruz ki, yarınki müsabakada galip gelen taraf biz oluruz.” şeklinde değerlendirme yaptı.

Milli takımın oyuncu havuzunun geniş, güzel ve kaliteli olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, eksiklerinin olduğunu ama bunun desteklerle giderilebileceğini kaydetti. (AA)