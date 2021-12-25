Kerem Aktürkoğlu gol sevincini açıkladı: Harry Potter!

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, attığı golden sonra yaptığı gol sevincini anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 19. haftasında Antalyaspor’u 2-0 yenerek 7 maç sonra kazanan Galatasaray’da, Kerem Aktürkoğlu bir gol, bir asistle parladı. İlk kez aynı maçta hem gol atıp hem de asist yapan Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter’ı hatırlatan gol sevinciyle ilgili konuştu. İşte Kerem Aktürkoğlu’nun maç sonrası açıklamaları:

“HEP DENEMEK İSTİYORDUM”

“Gol gerçekten anlamlıydı; ama asıl anlamlı olan bugünkü galibiyetti. Çok ihtiyacımız vardı. Ligde zor zamanlar geçiriyorduk. iyi oynuyorduk, pozisyonlara giriyorduk ama bir türlü topu kaleye sokamıyorduk. Bugün ilk yarıyı 1-0 kapatmamız çok önemliydi. İkinci yarıya biraz daha rahat çıkabilmemizi sağladı. Gole gelecek olursak, uzaktan şans yakaladığım zaman denemek istiyorum. İlk yarı da vurmayı düşündüğüm bir anda rakip önüme geçmişti ama ikinci yarı pozisyonu buldum. Ayağıma oturdu ve güzel bir gol oldu.”

“HARRY POTTER’I SEVİYORUM”

“Sağ olsunlar öyle bir benzetme başlattılar. Ben de Harry Potter'ı çok seviyorum. Filmlerini izledim, kitaplarını okudum. Bu gol sevincini düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bugün de güzel golden sonra güzel bir sevincin olduğunu düşünüyorum. Golü kendimle özdeşleştirmek istedim. Bakalım bundan sonra belki aynı şeyler devam eder.”