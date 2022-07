Kerem Aktürkoğlu, GSYİAD Yılın Sporcusu ödülünü aldı

Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) tarafından her yıl gerçekleşen ‘Galatasaray’da Yılın Sporcusu’ ödülü Kerem Aktürkoğlu’nun oldu.

Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği tarafından gelenekselleşen ‘Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreni Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katılırken, ‘Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödülünün sahibi Kerem Aktürkoğlu oldu.

Törende ilk sözü alan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, ödül töreninin GSYİAD'ın önemli faaliyetlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Yılın sporcusu ödülünü aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bugün hep birlikte bu ödülü vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl da ödülü bir Türk futbolcu kardeşimiz kazandı. Kerem Aktürkoğlu geçen yıl gösterdiği performansla, açık ara en çok oyu aldı. Kendisini kutluyoruz. Kendisinin buraya geliş macerasını biliyoruz. Galatasaray'daki ilk yılında hepimizi heyecanlandırmıştı. Buraya gelirken yeteneği ile geldi ve umarım karakteriyle burada uzun yıllar önemli başarılar kazanacak” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: KEREM BÜYÜK KATKILAR VERECEK

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın her zaman sarı-kırmızılı kulübe destek olduğunu ifade ederek, “GSYİAD, her dönem Galatasaray Yönetimi'nin kim olduğuna bakmaksınız destek olmuş bir kurumdur. Son derece faydalı, üretken ve kulübüne katkı sağlamak isteyen insanların olduğu bir dernek. Katkıları dışında bugünkü gibi organizasyonları da var. Her sene bu ödülü düzenliyorlar. Galatasaray'a verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de sevgili kardeşim Kerem'e. Transfer olduğu günden bugüne duruşuyla, katkısıyla bir teşekkürü hak ediyor. Kendisini tebrik ediyorum. Kerem'in bundan sonraki dönemde de Galatasaray'a büyük katkılar vereceğinden eminim. Yolu ve bahtı açık olsun. Sadece Galatasaray'a değil, Türk futboluna da hizmet ediyor. Günü geldiğinde yurt dışında da temsil edeceğine gönülden inanıyorum” diye konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: HAYAT NELER GETİRİR BİLMİYORUM AMA…

Başkan Dursun Özbek'in konuşmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'na ödülü verildi. Genç oyuncu, ödülünü Başkan Dursun Özbek, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve GSYİAD eski Başkanı ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elinden aldı.

Kerem ödülünü aldıktan sonra herkese teşekkür ederek, “Bana destek oldunuz. Başkanıma da öncelikle hayırlı olsun diyorum. İnşallah hem bizler hem de sizler, Galatasaray'ı hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu ödülü almam için bana destek olanlara teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Biz statlarda binlerce kişinin önünde çok heyecanlanmayız ama bu tarz ödüllerde çok heyecanlanırız. Galatasaray'a ilk geldiğimde kendime bazı hedefler koymuştum. Bunlar için durmayacağım. Öncelikle Galatasaray'ın başarısı için çalışacağım, sonrasında hayat bize neler getirir bilmiyorum ama futbolun içinde her şeyi yapacağım” açıklamasında bulundu.