Kerem Aktürkoğlu: Icardi bir dünya yıldızı

Galatasaray'ın golcüsü Kerem Aktürkoğlu, 4-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’ın Atakaş Hatayspor’u sahasında 4-0 yendiği maçta ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu 3 puan sonrası açıklamalarda bulundu. Icardi ile birlikte yakaladığı uyumu anlatan Kerem, ‘Umarım şampiyonluğu alırız’ dedi.

“İTİCİ GÜCÜMÜZ OLUYOR”

Maçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu “Geçen hafta derbi galibiyeti aldık ama derbi galibiyetinin önemi, bu galibiyetle daha çok önem taşıyacaktı. Önemli ve farklı bir galibiyet aldık. Her maçı farklı farklı değerlendiriyoruz. Önümüzde şimdi kupa maçı var. Her maça tek tek bakınca performansımız artıyor. Bu bizim itici gücümüz oluyor. Umarım galibiyet serimize devam ederiz ve şampiyonluğu alırız.” dedi.

”ICARDI İLE OYNADIĞIM ZAMAN ÇOK RAHATIM”

Mauro Icardi ile oynamanın keyifli olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu “Icardi, gerçekten büyük bir dünya yıldızı. Saha içinde, dışında bizlere çok şey öğretiyor. Onunla oynadığım zaman çok rahatım. Onun kafa topu sonucunda golü attım. ‘Yine ben verdim, yine sen gol attın’ dedi. Ben de çok teşekkür ettim.” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu “Taraftarımız çok iyiydi. Hiç susmadılar. Baştan sona destek oldular. Cuma akşamı olmasına rağmen tribünler tıklım tıklım oldu” açıklamasını yaptı.