Kerem Aktürkoğlu: Icardi’ye söz vermiştim

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada Mauro Icardi ile yakaladıkları uyumla ilgili konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumunda oynanan mücadelede Galatasaray, Antalyaspor’u 2-1’lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mauro Icardi ile çok güzel bir uyum yakaladıklarını aktaran Kerem Aktürkoğlu, “Icardi’ye söz vermiştim, sana asist yapacağım diye. İki maçtır o bana yapıyordu. Ben de üzerimdeki yükü attım, ona asist yaptım. Gerçekten çok büyük bir dünya yıldızı. Onunla oynamak rahatlatıyor beni. Güzel bir uyum yakaladık. İnşallah sonu şampiyonluklar olur” dedi.

“BENCE OKAN HOCANIN ŞİFRESİ BU”

Maç maç düşündüklerini ve bunun takımın performansını artırdığını aktaran milli oyuncu, “Biz, maç maç gidiyoruz. Bu da bizi gerçekten saha içerisinde rahatlatıyor. Biz şu an bir sonraki maçı düşünüyoruz. Böyle olunca herkes performansını rahat bir şekilde sergileyebiliyor. Bu da özgüveni daha da artırıyor. Bence Okan hocanın şifresi bu” ifadelerini kullandı.

“BU FARKLI BİR SEVGİ”

Galatasaray’ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) aldığı blok kapatma cezasına rağmen taraftarların takımı yalnız bırakmadığını belirten Kerem Aktürkoğlu, “Taraftarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Onların desteğini hissettiğimizde daha farklı ve daha coşkulu oynuyoruz. İptal olan biletler oldu ama ona rağmen biletler tekrardan satıldı. Bu, farklı bir sevgi. Bugün onların gücüyle de ikinci yarı daha iştahlı oynadık ve galip gelmesini bildik” ifadelerini kullandı.

“TAKIM OLARAK BÜTÜNLEŞTİK”

Takımda arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğunu aktaran 24 yaşındaki oyuncu, “Biz gerçekten takım olarak bütünleştik. Icardi, dünya yıldızı. Altyapıdan gelen Baran’ı, altyapıdan gelen bir futbolcu olarak görmüyor. Mertens de öyle. Herkes, herkesi Galatasaray’a katkı sağlayabilecek bir futbolcu olarak görüyor. En büyük katkı da böyle geliyor. Herkes birbirini sahipleniyor” şeklinde konuştu.