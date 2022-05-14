Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray’a Lyon’dan teklif geldi!

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu'nu 20 milyon Euro’dan az bedelle satmak istemeyen Galatasaray'da seçim süreci, pazarlıkları durdurdu. Transfer ile ilgili son kararı yeni yönetim verecek.

Mesut YILDIRIM

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Kabus gibi geçen sezonda birkaç oyuncusunu parlatan Galatasaray, bu isimlerin satışından elde edeceği gelirle maddi sıkıntılarını biraz olsun azaltmaya çalışacak. Yüksek bedelle transfer olması beklenen oyuncuların başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Avrupa kulüplerinin takibinde olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için kapıyı ilk çalan Fransızlar oldu. Ülke medyası, Lyon'un Kerem için İstanbul'da Galatasaray ile masaya oturduğunu duyurdu.

EN ETKİLİ OYUNCU

Taraflar arasındaki ilk temasın ardından Lyon, Galatasaray'daki seçim süreci nedeniyle beklemeye geçse de pazarlıklar sürüyor. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen Galatasaray heyetinin, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği genç oyuncunun durumu ile ilgili acele etmeyeceği belirtildi. Bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yapan Kerem ile ilgili son kararı seçilecek yeni yönetim verecek.