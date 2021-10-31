Kerem Aktürkoğlu ligde golü hatırladı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK karşısında attığı golle ligde 7 haftanın ardından golle tanıştı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile mücadele etti. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu da rakip fileleri havalandırdı. Maçın 73. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Sofiane Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına iyi sarktı ve ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7 hafta sonra gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti. Genç futbolcu ligde daha önce Kasımpaşa deplasmanında gol atmıştı. Bu sezon Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan milli futbolcu, toplamda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 82. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

MORUTAN’DAN 3. LİG GOLÜ

Maçta sarı-kırmızılıların Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Müsabakanın 45+3. dakikasında sahneye çıkan genç futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

22 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Morutan daha önce Göztepe ve Çaykur Rizespor müsabakalarında da rakip fileleri havalandırdı.

Mücadeleye 11'de başlayan Olimpiu Morutan 74. dakikada yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.