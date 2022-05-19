Kerem Aktürkoğlu tarihe geçecek! Servet Çetin’i geride bırakacak…

Galatasaray için sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, son hafta maçında oynarsa sarı kırmızılı kulübün tarihine geçecek.

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Galatasaray adına beklentilerin çok altında kalınan sezonda Kerem Aktürkoğlu'nun performansı en büyük teselliyi oluşturuyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu performansının ve kendi deyimiyle yorgunluğunun ödülünü ise yarın Antalyaspor deplasmanında alabilir… Kerem, ligin son haftasında da şans bulursa, 52. maçına çıkacak ve Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla maça çıkan futbolcu olacak.

Bundan önceki kulüp rekoru, 2007-08 sezonunda 52 maçın 51'inde oynayan Servet Çetin'e aitti. ‘Harry Potter' Kerem, rekoru, 13 gol-8 asistlik performansını geliştirerek kırmaya çalışacak.