Kerem Aktürkoğlu yıldızları aratmadı… Tarihi performans

Galatasaray’ın sezon başında 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig seviyesinde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu. 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Göztepe maçında Galatasaray’ı sırtladı.

Daha önce biri ilk onbirde 19 maçta 359 dakika süre alan Kerem, 3 gol – 1 asist katkısı yapmıştı. Genç oyuncu, ilk onbirdeki ikinci maçında hızını ve bitiriciliğini konuşturdu, biri penaltıdan 3 gol atıp yıldızlaştı. Bu sezon Galatasaray adına bir maçta 2 gol atan, Aralık 2016'dan (Yasin Öztekin) sonra Galatasaray'da ‘hat-trick' yapan ilk yerli oyuncu olan Kerem, karşılaşmadan sonra hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

ALTI EKSİKLE GALİBİYET

Galatasaray’da cezalı Donk ve Babel, sakatlıkları devam eden Falcao, Linnes, Yedlin ve corona pozitif Mohamed forma giyemedi. Fatih Terim, bir önceki maça göre 8 değişiklikle sahaya takımını sürdü. Taylan, Emre Kılınç ve Feghouli 11'e döndü. Falcao ve Mohamed'in yokluğunda forvette Halil ilk kez onbirde yer aldı.

Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, ligde 3 maç sonra 3 puana ulaşırken bir ilki de yaşadı. Ligde bu sezon skorda geriye düştüğü hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamayan Aslan (9 maçta 2 beraberlik 7 yenilgi) şeytanın bacağını İzmir'de kırdı.