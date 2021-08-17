Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’dan açıklama: ‘Sizler gibi ben de insanım’

Galatasaraylı futbolcu Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın futbolcusu Marcao’nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırması kamuoyunun gündemine bomba gibi düşmüştü. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine doğru koşan Marcao, genç futbolcuya önce kafa attı ve ardından yumruklar savurdu. Kırmızı kart görerek oyundan atılan Marcao sessizliğini bozdu.

Yaşananların ardından Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Marcao, “Ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem’in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem’den çok çok özür diliyorum dünkü davranışımdan ötürü” dedi.

İşte Marcao’nun Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay hakkında yaptığı açıklama:

“Herkese merhaba. Dün akşam maçta yaşanan ve beni inanılmaz üzen talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de bu yüzden beni affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum diyorum, çünkü Galatasaray’ı ve bu kulübün taraftarını çok yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağrıma gidiyor çünkü, ben Galatasaray’a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor.”

“SİZLER GİBİ BEN DE BİR İNSANIM”

“Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem’in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem’den çok çok özür diliyorum dünkü davranışımdan ötürü.”

“LÜTFEN ONLARI DAHA FAZLA ACITMAYIN”

“Bana güvenen, bana yatırım yapan, geliştiren ve destekleyen başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın onlar da bunu hak etmiyor. Başta Kerem olmak üzere hepinizden çok çok özür diliyorum.”

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