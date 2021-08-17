Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao’yu bekleyen ceza

Futbol sahalarında ender yaşanan bir olay dün Giresun'da yaşandı. Galatasaraylı Marcao, 22 yaşındaki takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na savunmadaki yerinden koşarak tekme ve yumruk attı. Kırmızı kart gören 25 yaşındaki savunmacıyı PFDK'dan ağır ceza bekliyor.

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Süper Lig’in 1. haftasında Giresunspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na maçın 61. dakikasında saldırdı!

Sarı-kırmızılı futbolcular olay sırasında ve sonrasında büyük şaşkınlık yaşarken, maçın hakemi VAR’dan o anları izleyip Marcao’ya kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray iki futbolcusunun tartışmasından dolayı 10 kişi kalırken, teknik direktör Fatih Terim de çok sinirlendi.

Kerem’e yumruk ve tekme atan, araya girip sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına da kızan Marcao soyunma odasına giderken PFDK’dan alacağı ceza da merak konusu!

MARCAO’NUN ALACAĞI CEZA

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre, Marcao'nun ağır bir ceza alması bekleniyor. Bu maddede, “Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir” ifadesi yer alıyor.

KEREM’İ FATİH TERİM TESELLİ ETTİ

Olayın şaşkınlığı ve üzüntüsü yüzüne yansıyan milli futbolcu kısa bir süre sonra oyundna alındı. Soyunma odasına gitmek isteyen Kerem’i Terim teselli ederek yedek kulübesine geçmesini istedi.

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STATTAN UÇAĞA AYRI GİTTİ

25 yaşındaki Marcao, maç sonunda stattan havalimanına farklı bir araçla gitti. Takımdna önce havalimanına giden Brezilyalı oyuncu, İstanbul’a dönüşte ise kendisini almaya gelen özel uçakla evine gitti.

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