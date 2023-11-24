Kerem Aktürkoğlu’nda düşen performans: Galatasaray’da alarm zilleri
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun performans düşüşü ve takım üzerindeki etkileri. Teknik ekip yeni çözüm yolları arıyor.
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu'nun soldan 10 numaraya geçmesi, Cimbom'un hücum gücünü azalttı.
Hem Kerem'in hem Icardi'nin verimliliği düştü. Solda oynadığı ilk 6 lig maçında 3 gol – 4 asist üreten, sonraki 6 lig sınavında skor katkısı yapamayan milli yıldız, forvet arkası oynadığı karşılaşmalarda tek golünü Manchester United deplasmanında atmıştı.
Teknik Direktör Okan Buruk, yıl sonunda bitecek 9 maçlık süreçte Kerem'i yeniden kanada çekmeyi planlıyor.
10 numaraya Mertens veya Ziyech geçecek. Zaha'nın sağa geçmesi de ihtimal dahilinde.