Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e duygusal veda

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı ekiple yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'e duygusal bir mesajla veda etti.

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Galatasaray, tecrübeli Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Başkan Burak Elmas ile 15 dakika süren görüşmenin ardından görevinden ayrılan Fatih Terim için, Kerem Aktürkoğlu duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Fatih Terim’in Galatasaray’a kazandırdığı isimlerden olan 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi. Nice yetenekli Türk gencinin, yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Ve bu inançla her yeni gün dünden daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz. Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir. Size ve kıymetli aileniz bundan sonrası için Rabbimden mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum.”

Öte yandan Fatih Terim’in görevden ayrılmasının ardından Galatasaraylı futbolcular Marcao, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu ve Fernando Muslera, tecrübeli teknik adamın evine gitti.