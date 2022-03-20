Kerem Aktürkoğlu’ndan hakem Arda Kardeşler’e tepki

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK yenilgisinin ardından maçın hakemine tepki gösterdi. Galatasaray Kulübü de Twitter'dan Kerem'in ayağının son durumunu paylaştı.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Gaziantep FK’ya deplasmanda öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olan Galatasaray’da karşılama sonunda Kerem Aktürkoğlu, hakem Arda Kardeşler’e tepki gösterdi.

Kerem, kendisine yapılan iki faulde ayağının kırılabileceğini belirtip, rakibin maçı kart görmeden bitirmesine de dikkat çekti. Galatasaraylı oyuncunun sözleri şöyle;

“Hakem arkadaşımız, hakem abimiz, ‘Birader, kardeşim’ diye bize hitap eden abimiz, 30 saniye geçmeden ‘Bakıldı, önüne bak’ diye bize tepki gösteriyor. Ayağım, iki pozisyonda da kırılabilirdi. Herkes gördü. Galatasaray’a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Gaziantep çok iyi mücadele etti ama sıfır sarı kartla maçı tamamladı. Böyle pozisyonlardan sonra. Ben bunları söylemek istemiyorum ama birilerinin söylemesi lazım ki belki bu tavır değişir. Umarım. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman ‘Bakıldı’ dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler.”

GALATASARAY’DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Galatasaray akşam saatlerinde Kerem Aktürkoğlu’nun bileğinin yaralı halini paylaştı. Sarı-kırmızılı resmi Twitter hesabından hem pozisyon hem de Kerem’in ayağının fotoğrafının yanına, “Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok” ifadeleri kullanıldı.