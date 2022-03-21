Kerem Aktürkoğlu’nun tepki gösterdiği pozisyon! ‘Bu acımasızlık…’

Deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Galatasaray'da maçın en çok konuşulan anlarından biri Kerem Aktürkoğlu'na yapılan sert müdahale oldu. Yayıncı kuruluş yorumcuları milli futbolcunun tepki gösterdiği pozisyonu yorumladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılama sonunda Kerem Aktürkoğlu’ndan, hakem Arda Kardeşler'e tepki vardı.

Maçın hemen başında Gaziantep FK’da Kitsiou’nun sert müdahalesine maruz kalan Kerem Aktürkoğlu ayağının kırılabileceğini belirtip, rakibin maçı kart görmeden bitirmesine tepki göstermişti.

Yayıncı kuruluş beIN Sports 1’de yayınlanan beIN Trio programında Gaziantep FK – Galatasaray maçı hakemi Arda Kardeşler’in performansı değerlendirildi. Eski hakemler Kerem Aktürkoğlu’nun o çok konuşulan pozisyonunu yorumladı. (* Pozisyon fotoğrafları beIN Sports 1’den alınmıştır.)

Kitsiou’nun Kerem’e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Faul verilmesi, sarı kart gerekiyor. Güç açısından kırmızı karttan bahsedemeyiz.

Deniz Çoban: Kerem’e yapılan fauller es geçiliyor. Fotoğraf olursa kırmızı kart ama güç transferi yok. Bu nedenle sarı kart.

Bülent Yıldırım: Kitsiou’dan önce Papy bileğe basıyor. İyi niyet yok. Kitsiou gelip arkadan basıyor. Kırmızı verse eleştirir miydik? Bu pozisyonda ayrıca iki tane sarı var en az. Bu acımasızlık. Genç insanlar bunlar.

KEREM AKTÜRKOĞLU POZİSYON İÇİN NE DEDİ?

Maçın ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada gündem olan o pozisyon için şu ifadeleri kullandı; “Hakem arkadaşımız, hakem abimiz, ‘Birader, kardeşim' diye bize hitap eden abimiz, 30 saniye geçmeden ‘Bakıldı, önüne bak' diye bize tepki gösteriyor. Ayağım, iki pozisyonda da kırılabilirdi. Herkes gördü. Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Gaziantep çok iyi mücadele etti ama sıfır sarı kartla maçı tamamladı. Böyle pozisyonlardan sonra. Ben bunları söylemek istemiyorum ama birilerinin söylemesi lazım ki belki bu tavır değişir. Umarım. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman ‘Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler.”