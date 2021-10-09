Kerem Aktürkoğlu’nun yıldızı parlıyor

2019'da TFF 3. Lig ekibi Erzincanspor'da görev yapan genç oyuncu, Galatasaray'daki formuyla A Milli Takım'a yükselirken dün de Ay-Yıldızlı forma altında ilk gol sevincini yaşadı

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Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen Kerem Aktürkoğlu, göz kamaştırmaya devam ediyor. 22 yaşındaki futbolcunun son iki sezonda yakaladığı başarılar, diğer genç oyunculara ders olacak nitelikte…

2019'da TFF 3. Lig ekibi Erzincanspor forması giyen yıldız oyuncu, 2020 yılında Galatasaray formasıyla en üst ligde boy gösterdi. 2021'de Ay-Yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçiren Kerem Aktürkoğlu, EURO 2020'de de aday kadroda yer aldı.

Norveç maçına ilk 11'de başlayan Kerem, milli formayla ilk golünü de kaydederken büyük sevinç yaşadı.