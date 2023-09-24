Kerem Demirbay: 10-0 mı yenelim her maçı?

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada "Kaç 0 yenelim? 10-0 mı yenelim her maçı? Takım maçları kazanıyor. Mağlubiyetimiz yok" dedi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında RAMS Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kerem Demirbay mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Demirbay, “Öncelikle çok mutluyum. Bugün maçı kazandık. Çok önemli bir maç. Maçı komple analiz edersem. Olgun bir takım gördük. Çok iyi bir takım gördük. Ama en önemlisi takımdık onun için bugün maçı kazandık” şeklinde konuştu.

Çok geniş bir kadroya sahip olduklarını belirten Kerem Demirbay, “Kaç 0 yenelim? 10-0 mı yenelim her maçı? Takım maçları kazanıyor. Mağlubiyetimiz yok. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Çok iyi oyuncu kalitemiz var. Kötü karakterimiz yok takımda. Bu da çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.

“PROFESYONEL BİR OYUNCUYUM”

Her maç oynamak istediğini vurgulayan Demirbay, “Benim hocalarıma güvencim sonsuz. Profesyonel bir oyuncuyum. İşim bu. Ben her maç oynamak istiyorum. Böyle olmadığı sürece bir futbolcu profesyonel olmaz. Güvenim sonsuz ve her maç oynamak istiyorum” dedi.

Şampiyonlar Ligindeki rakipleri hakkında da konuşan Kerem Demirbay, “Büyük takımlar. Bayern Münih, Manchester United, Galatasaray üçü de çok büyük bir takım. Futbolda her şey olabilir. Kesinlikle saklanmayacağız. Büyük bir takımız ve kalitemiz sonsuz. Futbolda 90 dakika her şey olabilir. Maçı kazanmaya gidiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)