Kerem-Icardi ikilisi 2023 yılına damga vuruyor! Zirvenin aslanları…

Avrupa’nın 5 büyük liginde Arjantinli yıldızdan daha fazla gol atan futbolcu yok. Harry Potter da 19 asistle Kevin De Bruyne’nin önünde 1 numarada...

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın ‘Bitirim İkilisi' Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi gol ve asistleriyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveye çıktı. Sarı-kırmızılıları golleriyle sırtlayan Arjantinli forvet, 2023 takvim yılında attığı 25 golle bu alanda 1 numara. Icardi'yi Tottenham'dan Bayern'e geçen Harry Kane 24 golle takip ediyor. Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin gol sayısı ise 23. Tangocu Süper Lig'de attığı 7 golle de krallık yarışında en önde.

DÜNYA YILDIZLARINI SOLLADI

Cimbom’un Harry Potter lakaplı kanat forveti Kerem de son İstanbulspor maçında Icardi'ye verdiği pasla 2023'teki asist sayısını 19'a yükseltti. Bu alanda zirvede yer alan 24 yaşındaki futbolcuyu Manchester City'li Kevin de Bruyne (17) takip ediyor. Dünya futbolunun büyük yıldızları Vinicius Jr. ve Mohamed Salah da Kerem'in gerisinde kalan diğer isimler. Süper Lig'de de ilk 6 haftada 5 asiste imza atan genç yıldız, asist krallığında ilk sırada.

İlginizi Çekebilir Galatasaray'ın golcüsü Icardi, Messi'nin rekoruna yaklaştı