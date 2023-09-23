Kerem Yavaş: Işıklar bize döndü

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada "Bizim hedefimiz Süper Lig, şampiyonluk. Şampiyon takımlar bu tip maçları da kazanarak ilerlerler" dedi.

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Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 yenen Eyüpspor’da teknik sorumlu Kerem Yavaş, Eyüp Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ümraniyespor’un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu bilerek maça hazırlandıklarını aktaran Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunu ne kadar ortadan kaldırmak istesek de oyuncular üzerinde 5 maçlık kazanma serisinin baskısı vardı. Işıklar bize döndü. Bu durum ilk 45 dakika oyunumuza yansıdı. Rakibe ataklar verdik ve ritmimizi yakalayamadık. Bugünün pozitif yanı en iyi oyunumuzu oynamadan kazanmaktı. Kötü oynamadık ama en iyi oyunumuz değildi. Bizim hedefimiz Süper Lig, şampiyonluk. Şampiyon takımlar bu tip maçları da kazanarak ilerlerler. Sonuç olarak kazandık, mutluyuz. İyi gidişimizi devam ettirmeye çalışacağız.”

MUSTAFA GÜRSEL: DAHA FAZLA ÜRETMEMİZ GEREKİYOR

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, mücadele anlamında daha iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.

Sahada iyi bir duruş sergilediklerini dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

“Mücadele anlamında takım geçen haftaya göre yukarıya gitti. Oyun anlamında geliştirmemiz gereken şeyler var. Pozisyon olarak rakibin üstüne giden bir takım olmamız gerekiyor. Bunların hepsi çabuk oluşmuyor. Daha fazla çalışıp daha iyi bir Ümraniyespor izlettireceğimize inanıyoruz. Yakaladığımız pozisyon da vardı, değerlendirsek öz güvenimiz yerine gelecekti. Caner bireysel yeteneğinden bir gol attı. Daha sonra daha çok pas yapmaya başladık. Üretmek için denemeye başladık. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Geriden oyun kurmada eksiklerimiz var.” (AA)