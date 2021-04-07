Kevin de Bruyne, Manchester City ile yola devam edecek!

Aktif futbolcular arasında dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Kevin de Bruyne, Manchester City ile bağlarını güçlendirdi.

İngiliz ekibinde 5 buçuk yıldır forma giyen Belçikalı orta saha, iki Premier Lig, bir FA Cup, dört Lig Kupası ve 2020 PFA Yılın Oyuncusu ödülü kazandı. Manchester City ile sözleşmesini 2025’e kadar uzatan De Bruyne, “Daha mutlu olamazdım” diyerek yeni anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“2015’te City’ye katıldığımdan beri kendimi evimde hissettim. Taraftarları seviyorum, ailem Manchester’a yerleşti ve oyunum gerçekten çok iyi derecede gelişti. Burası başarı odaklı bir kulüp. Performansımı en üst düzeye çıkarmam için ihtiyacım olan her şeyi sağlıyor. Bu yüzden sözleşmeyi imzalamak kolay bir karardı. Kariyerimin en iyi futbolunu oynuyorum ve dürüst olmak gerekirse daha da fazlası olduğunu hissediyorum.”

DEFENDERS BEWARE We’re thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! Tap to read the full story #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 7, 2021

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“PEP İLE AYNI ŞEYLERİ İSTİYORUZ

“Pep ve ben futbola aynı pencereden bakıyoruz. Bir antrenör ile bu ilişkiye sahip olmak benim için çok önemli. Çünkü hedeflerimiz tamamen uyumlu ve aynı şeyleri istiyoruz. Şu an odak noktam, mevcut turnuvaları en başarılı şekilde tamamlamamızı sağlamak. Şimdiye kadarki sonuçlarımı ve performanslarımız mükemmeldi. Ancak sezonu hak ettiğimiz yerde bitireceğimizden emin olmalıyız.”

Toplamda 253 kez City forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 64 gol ve 105 asiste imza attı. 2015’te Wolfsburg’dan 76 milyon Euro’ya transfer edilen De Bruyne, bu sezon oynadığı 33 maçta 8 gol-16 asistlik performans sergiledi.