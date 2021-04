Kevin de Bruyne, Manchester City ile yola devam edecek!

Aktif futbolcular arasında dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen Kevin de Bruyne, Manchester City ile bağlarını güçlendirdi.

İngiliz ekibinde 5 buçuk yıldır forma giyen Belçikalı orta saha, iki Premier Lig, bir FA Cup, dört Lig Kupası ve 2020 PFA Yılın Oyuncusu ödülü kazandı. Manchester City ile sözleşmesini 2025’e kadar uzatan De Bruyne, “Daha mutlu olamazdım” diyerek yeni anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“2015’te City’ye katıldığımdan beri kendimi evimde hissettim. Taraftarları seviyorum, ailem Manchester’a yerleşti ve oyunum gerçekten çok iyi derecede gelişti. Burası başarı odaklı bir kulüp. Performansımı en üst düzeye çıkarmam için ihtiyacım olan her şeyi sağlıyor. Bu yüzden sözleşmeyi imzalamak kolay bir karardı. Kariyerimin en iyi futbolunu oynuyorum ve dürüst olmak gerekirse daha da fazlası olduğunu hissediyorum.”

— Manchester City (@ManCity) April 7, 2021