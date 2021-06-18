Kevin de Bruyne’den alkış alan açıklama: Onlara saygımdan ötürü sevinemezdim

Belçika’ya Danimarka karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Kevin de Bruyne maçın ardından çok takdir edilen açıklamalara imza attı.

Maçın Eriksen’in rahatsızlandıktan sonra oynanan ikinci maç olması nedeniyle hassasiyet içerdiği için golüne sevinmediğini söyleyen De Bruyne, ”Gol attığım için mutluydum ama abartılı bir gol sevinci yapmadım çünkü Danimarka’daki, stadyumdaki insanlara saygı duyuyorum. Gol attıktan sonra Eriksen’in talihsiz anı yaşadığı yerdeydim ve sakin kaldım. Christian Eriksen’in yaşadıklarından sonra Danimarkalılar’ın önünde sevinmek bana doğru gelmedi. Onlara saygımdan ötürü sevinemezdim. Bana göre bu ahlaki olmazdı” diye konuştu.

Sakatlığını atlattıkran sonra oyuna girip maçı çeviren yıldız isim açıklamasında, ”Teknik direktörümüz alana yaratmamı ve oyuna biraz daha sakinlik getirmemi istedi. Ben oyuna girdikten sonra daha iyi oynamaya başladığımızı düşünüyorum. Gol attım, asist yaptım. Sanırım hocamızın benden istediklerini yerine getirdim” dedi.

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Maçta Danimarkalı oyuncuların her şeye rağmen iyi mücadele ettiğini belirten De Bruyne, ”Danimarkalılar çok iyi oynadı ve bizi çok zorladı. Eriksen için yaptıkları da olağanüstüydü. Bu maç için bence herkes mutlu olmalı” ifadelerini kullandı.

ERİKSEN’E BÜYÜK JEST YAPILDI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku, topu taca atarak Finlandiya maçında kalbi duran Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i unutmadı. Takım arkadaşı Eriksen'in forma numarası olan dakikada Lukaku'nun topu dışarı atması ile birlikte tüm stadyum, Danimarkalı ve Belçikalı futbolcular, hakemler Eriksen'e alkışlarla destek verdi.