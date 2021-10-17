Kim Min-Jae, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Trabzonspor maçının 23. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Verilen faul sonrasında Bakasetas serbest vuruştan skoru 1-1 yapan golü attı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertliler 23. dakikada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae 14. dakikada Gervinho’ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Sarı-lacivertli savunmacı, 23. dakikada ise savunmanın arkasına sarkan Djaniny’e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek Fenerbahçe’yi 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçeli futbolcular çıkan karta itiraz ederken Trabzonspor tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı.

Topun başına geçen Bakasetas’ın barajın altından kaleye gönderdiği topta kaleci Altay topu kontrol ederken kale içine kaydı ve meşin yuvarlak çizgiyi geçti.

Kim Min-Jae 2017’den sonra kariyerinde ilk kırmızı kartını görürken, Fenerbahçe’de de sezonunu ilk kırmızı kart gören oyuncu oldu.