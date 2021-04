Kırılan bir bel, savruralan kariyer: Billy Mehmet

Kariyerinin son 10 yılını Türkiye, Avustralya ve Malezya gibi çeşitli ülkelerde geçiren Billy Mehmet, Anton Ferdinand ve Glen Johnson gibi yıldızların yetiştiği West Ham’ın ünlü akademisindeki ilk yıllarından uzakta bir hayat geçiriyor.

Genç takımda oynarken beli kırılan, kariyeri boyunca birçok sakatlık ve sıkıntılar içinde futbol oynamaya çalışan Billy Mehmet, Kıbrıs Türkü bir baba ve İrlanda asıllı İngiliz bir annenin oğlu olarak Londra’da büyüdü. Sekiz yaşındayken West Ham’ın akademisine katılan Mehmet, 10 yıl boyunca burada forma giydi.

“West Ham’da sahip olduklarımdan uzaktayım ancak geriye dönüp baktığımda çok farklı şeyler deneyimlediğim için memnunum.”

Şimdilerde 36 yaşında olan Mehmet, son olarak Kuzey Kıbrıs’ta Merit Alsancak Yeşilova forması giyiyordu. Ancak, Kuzey Kıbrıs’ın en üst ligi olan Süper Lig, corona virüsü nedeniyle Eylül 2020’de ertelendiği için 7 aydır sahalardan uzak. Yurt dışında bir siteye konuşan Billy Mehmet’in hikayesini derledik…

Londra’daki ailesini ve küçük kızına aylardır hasret kalan Mehmet, Türkiye’den transfer teklifleri aldığını ama kulübüyle olan sözleşmesi nedeniyle bir yere gidemediğini söyledi:

“Sezon öncesi antrenman kampımız vardı ama sonra aniden otelden eve gönderildik. O zamandan beri, İskoçya ve Türkiye’den çok sayıda transfer teklifi aldım. Ama sözleşmemi iptal etmem imkansız. Bu sinir bozucu bir durum çünkü hayatım boyunac futbol oynadım ve ailemi görememek, her sabah aynı şeyleri yaparak uyanmak çok zor.”

West Ham altyapısında yetişen ve dönemin teknik direktörü Harry Redknapp tarafından 2002’de A takıma davet edilen Billy Mehmet, kendisini kanıtlamak için yıldızlarla savaşmak zorundaydı. Paolo Di Canio, Jermain Defoe ve Frederic Kanoute gibi golcülerin arasında forma bekledi.

“Sezon öncesi birkaç maç oynadım. West Ham’da çocuk olmak harikaydı. A takımdaki oyuncularla antrenman yaparken çok fazla baskı hissettim. Çünkü onların idmanını mahvetmek istemiyordum. Yine de iyi olan tarafı gençleri her zaman teşvik etmeleriydi.”

“Harry Redknapp’i seviyordum. Sakat olduğum bir gün doktorun odasına gelip, anahtarları bana attıktan sonra arabasını temizlememi söylediğini hatırlıyorum. Sana bir şey yapmanı söylediyse, yapardın. Nedenini sonradan anlıyorsun. Bizim için harika bir harika bir öğrenme dönemiydi. Bu günlerde gençlerin antrenman sahası etrafında bir şey yapması gerekmiyor.”

Ancak Mehmet’in West Ham’daki rüyasından uyanması Everton ile oynadıkları U19 maçında kabusa döndü. Bir hava topu mücadelesi sonrası beli kırılan Mehmet, o anları şöyle anlatıyor: “Bir kafa topu için zıpladım. Yere düşerken önce kafamı çarptım ve sonra rakip oyuncu üzerime düştü. Pozisyondan sonra 5 dakika boyunca oynamaya devam ettim. İnanılmaz bir acı vücudumu kaplamadan önce hiçbir şey fark etmedim. Sonra bir şeylerin ters gittğini anladım.”

Çok sevdiği Redknapp’ı kovan West Ham’dan 1 yıl uzak kalan Mehmet, sakatlığı atlatıp antrenmanlara başladığında Glenn Roeder teknik direktörlük koltuğunda oturuyordu. Ancak Roeder’in gözüne bir türlü giremedi ve aylar sonra kulüp tarafından serbest bırakıldı. “Yıkılmıştım” diyen Mehmet, “Pişmanlıklarla yaşayan biri değilim ama keşke belim kırılmasaydı. Bu konuda çok düşündüm” diyerek yaşadığı talihsiz sakatlığın kariyerini olumsuz yönde etkilediğini söylüyor.

Day Forty Five. During the most incredible match I have ever been at, Billy Mehmet equalises for Saints at Fir Park in 2007 to make it 2-2 after being 2 down and practically relegated only 10 minutes earlier. John Sutton would complete the comeback and Saints ended the day safe. pic.twitter.com/qM5LrPYl3m

