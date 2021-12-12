Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa atınca maç tatil edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen hakem maçı 90+5'inci dakikada tatil etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Futbol Lig’i (BAL) 2’inci Bölge 2’inci Grup’ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu’na kafa attı.

Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor’un 1-0 önde olduğu 90+5’inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti. Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV’nin kamerasına yansıdı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Sporlu futbolcu Sefa Demir’in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Ünye 1957 Spor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, Eynesil Belediyespor ile oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz” denildi.