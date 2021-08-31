Kırmızı liste diplomasisi

Watford, Leicester City ve Brentford’da forma giyen milli futbolcuların yarınki Karadağ maçına gelmesine izin verilmesi için çaba harcanıyor.

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COVID-19 salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan Türkiye, üç futbolcu için diplomasi trafiği yürütüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); kırmızı listede yer alan ülkelerin milli futbolcularına izin vermeyen İngiltere ile temasların sürdüğünü açıkladı. A Milli kadroya davet edilen futbolculardan Ozan Tufan, Watford; Çağlar Söyüncü, Leicester City; Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor. Ay-Yıldızlı takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa

Elemeleri G Grubu'nda yarın İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık, 7 Eylül Salı günü de Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak. Ozan, Çağlar ve Halil; İngiltere'nin kırmızı listesinde olmayan Cebelitarık ve Hollanda'ya gidebilecek.

ALPASLAN KADRODA

GALATASARAY forması giyen Alpaslan Öztürk, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi. Stoper, ön libero ve sol bek oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, Çağlar ve Ozan Tufan'ın gelememe ihtimaline karşılık çağrıldığı öğrenildi. Alpaslan ikinci kez milli davet aldı.

HAKEM FRANSA’DAN

YARIN saat 21.45'te Beşiktaş Vodafone Park'ta yüzde 50 tribün kapasitesi ile oynanacak Karadağ maçının bilet satışı sürüyor. 1. kategori 100, 2. kategori 35, 3. kategori 15 TL'den satılıyor. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise belli oldu: Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien. Yardımcılar ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu.