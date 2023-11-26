Kırşehir’de spor salonunun çatısı stadyuma düştü
TFF 2. Lig'de Kırşehir Futbol Kulübü'nün Serikspor ile maçı öncesinde şiddetli rüzgar, bir spor salonunun çatısını uçurarak stadyuma düşürdü.
TFF 2. Lig’in 15. haftasında Kırşehir Futbol Kulübü’nün, Serikspor ile Ahi Stadı’nda yapacağı maç öncesinde, şehirde yaşanan kuvvetli rüzgar sebebiyle bir spor salonunun çatısı stada düştü.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait olan bu spor salonunun çatısı, rüzgarın etkisiyle havalandı ve maçın oynanacağı stadyuma ulaştı.
Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, sahada bulunan görevliler çatının düşme anında kaçıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte maçın oynanmasına karar verdiler.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. (DHA)