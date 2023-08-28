Kocaelispor Altay maçında Ceyhun Gülselam’ı ısıran Fofana kırmızı kart gördü
Kocaelispor'un Altay'ı konuk ettiği maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Ibrahima Fofana, kırmızı kartla oyundan atıldı.
Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Altay’ı 3-2 yendi. Karşılaşmaya damga vuran an ise Kocaelispor’un Gineli futbolcusu Ibrahima Fofana’nın, Altaylı Ceyhun Gülselam’ı ısırarak kırmızı kart görmesi oldu.
Karşılaşmada 73. dakika oynanırken Altay’ın serbest vuruş organizasyonunda oyuncuların itişmesi sırasında Kocaelisporlu Fofana, Ceyhun Gülselam’ı omzundan ısırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı ile görüntüleri izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Fofana’yı kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.
Maçı 10 kişi tamamlayan Kocaelispor’u galibiyete taşıyan golleri 33. dakikada Tanque, 38. dakikada Cem Ekinci ve 83. dakikada Emir Ortakaya kaydetti. Altay’ın gollerini 85. dakikada Zeki Yıldırım ve 90+9. dakikada penaltıdan Paixao kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Kocaelispor puanını 3’e yükseltirken, Altay 3 puanda kaldı.
- STAT: Kocaeli
- HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kaan Çalışır, Barış Çiçeksoyu
- KOCAELİSPOR: Harun Tekin, Oğuz Ceylan (Dk. 67 Mehmet Yılmaz), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 77 Emir Ortakaya), Fofana, Cihat Çelik, Candeias, Amaral (Dk. 77 Barış Alıcı), Cem Ekinci (Dk. 78 Mesut Can Tunalı), Tanque (Dk. 90 Atabey Çiçek)
- ALTAY: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir (Dk. 84 Mehmet Yıldız), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Onur Efe (Dk. 77 Caner Baycan), Arda Gezer (Dk. 46 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü, Paixao
- GOLLER: Dk. 33 Tanque, Dk. 38 Cem Ekinci, Dk. 83 Emir Ortakaya (Kocaelispor) – Dk. 85 Zeki Yıldırım, Dk. 90+9 Paixao (Penaltıdan) (Altay)
- KIRMIZI KART: Dk.73 Fofana (Kocaelispor)
- SARI KARTLAR: Mesut Tunalı (Kocaelispor) – İbrahim Öztürk (Altay)