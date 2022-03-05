Kocaelispor Ankara Keçiörengücü karşısında uzatmada güldü
Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü karşısında uzatmada attığı golle üç puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti.
Kocaelispor’un golünü 90+1. dakikada Rasheed Akanbi kaydetti.
Bu galibiyetle Kocaelispor puanını 32’ye yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 34 puanda kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
26′ Sol kanattan ceza alanına gönderilen uzun topta Babacar Gueye’nin kafayla indirdiği meşin yuvarlakla ceza yayının biraz gerisinde buluşan Pereira'nın şutu az farkla auta çıktı.
79′ Rasheed’in pasında penaltı noktası üzerinde İlyas Kubilay Yavuz’un şutunda kaleci Metin gole izin vermedi.
81′ Sol kanattan ceza sahasına giren Ziya Alkurt’un plase vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.
GOL! 90+1′ Sağ kanattan Kocaelispor’un kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığ topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz’un şutunu kaleci Metin çeldi. Dönen topu Rasheed Akanbi tamamladı. 1-0