Kocaelispor Balıkesirspor’u Ndlovu ile geçti
Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u mağlup ederken, Ndlovu maç damga vurdu.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Kocaelispor’un gollerini kaydeden Ndlovu maça damga vururken, Balıkesirspor’un tek sayısı penaltıdan Cumali Bişi kaydettti.
Kocaelispor bu galibiyetle puanını 7 yaparken, Balıkesirspor 3 puanda kaldı.
TFF 1. Lig’de aynı saatte oynanan diğer karşılaşmada ise Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın önemli anları
- GOL! 2′ Kaleciden dönen topu Dino Ndlovu, ağlarla buluşturdu. 1-0
- 3′ Micheal Pereira'nın şutu Andrija Vukovic'in ellerinde kaldı.
- GOL! 17′ Dino Ndlovu'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Andrija Vukovic'in ellerinden kayarak ağlarla buluştu. 2-0
- GOL! 40′ Savunmanın arkasına atılan topla buluşan Dino Ndlovu takımını ve kendisinin 3. golünü kaydetti. 3-0
- 52′ Ceza sahasında Yılmaz Özeren topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
- 54′ Beyaz noktanın başına gelen Abdulkadir Özgen'in şutunu kaleci İsmet Yumakoğulları kurtardı.
- 62′ Kocaelispor'dan İlyas Kubilay Yavuz'un şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı.
- GOL! 90+1′ Balıkesirspor penaltı kazandı ve Cumali Bişi topu ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Kocaeli
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Johanna Ochieng Omolo dk. 63), Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Dino Ndlovu (Bennur Keser dk. 63), Bryan Alfredo Cabzas Segura (Terrence Leonard Tisdell dk. 56), Atila Turan, Abdoulaye Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dilaver Güçlü dk. 75), Micheal Pereira (İsa Nalbant dk. 77)
Yedekler: Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Johanna Ochieng Omolo, İsa Nalbant, Semih Karadeniz, Denizalp Özdemir, Terrence Leonard Tisdell, Benhur Keser, Dilaver Güçlü
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Erdem Gökçe (Oltion Bilalli dk. 75), Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Foxxi Kethevoama dk. 46), Roman Bezjak (Abdulkadir Özgen dk. 46), Muhammed Ali Doğan (Abdulkadir Özgen dk. 67), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey, İbrahim Halil Çolak (Bosse Adam Cedric Kore dk. 75), Cumali Bişi
Yedekler: Yiğithan Kır, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Abdulkadir Özgen, Bosse Adam Cedric Kore, Oğuz Han Ayhanoğlu, Mahatma Osumanu Otoo, Oltion Bilalli, Birol Parlak, Foxi Kethevoama
Teknik Direktör: Umut Baysal
Goller: Dino Ndlovu (dk. 2, 17 ve 40), (Kocaelispor), Cumali Bişi (dk. 90+1 pen.) (Balıkesirsspor)
Sarı kartlar: Yılmaz Özeren, Micheal Pereira (Kocaelispor)