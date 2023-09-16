Kocaelispor Boluspor’u üç dakika içinde bulduğu gollerle devirdi
Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u üç dakika arayla attığı goller sonrasında mağlup etmeyi başardı. Boluspor, karşılaşmada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 2-1 yendi.
Kocaelispor’un gollerini 48. dakikada Tanque ve 51. dakikada Amaral kaydederken, Boluspor’un tek golü 90+1. dakikada Hakan Bilgiç’ten geldi. Boluspor, 70. dakikada Bettaieb ile penaltı atışından yararlanamadı.
- Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
- Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı
- Kocaelispor: Harun Tekin, Onur Atasayar (Dk. 70 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 46 Beridzie), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 81 Emir Ortakaya), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan, Tanque (Dk. 89 Atabey Çiçek)
- Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 55 Safa Kınalı), Kubilay Sönmez (Dk. 81 Oko), Bettaieb (Dk. 81 Camara), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Ngandu, Furkan Demir (Dk. 73 Berk Yıldız), Ercan Coşkun
- Goller: Dk. 48 Tanque, Dk. 51 Amaral (Kocaelispor), Dk. 90+1 Hakan Bilgiç (Boluspor)
- Sarı kartlar: Dk. 34 Kubilay Sönmez, Dk. 42 Ercan Coşkun, Dk 45 Oulare, Dk. 58 Bettaieb (Boluspor), Dk. 38 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 42 Candeias, Dk. 45 Onur Atasayar (Kocaliespor) (AA)