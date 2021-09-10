Kocaelispor transfere doyamadı

Kocaelispor, yeniden yükseldiği lige 17 futbolcuyu transfer ederek başlarken, 12 oyuncuyla yollarını ayırdı.

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Geçen sezon 2. Lig Play-Off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor bu sezon transfere doymadı. Kocaelispor bu transfer döneminde 17 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 oyuncuyla yollarını ayırdı.

17 oyuncu transfer edildi

Kocaelispor 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna 17 oyuncu kattı. Kocaelispor'un kadrosuna kattığı isimler Dino Ndlovu, Georges Mandjek, Bryan Cabezas, Atilla Turan, Benhur Keser, Mevlüt Çelik, Mehmet Taş, Kubilay Yavuz, Abdoulaye Cisse, Mouhamed Diop, Michael Pereira, Terrence Tisdell, Korcan Çelikay, Alpay Çelebi, Johanna Omolo, Mevlüt Erdinç ve Hasan Hatipoğlu oldu.

Yeşil-siyahlı takım transfer döneminde Kemalcan Aydemir, Onur Öztonga, Gökhan Meral, Bayram Olgun, Batuhan Er, Bahri Can Avcı, Furkan Gedik, Mervan Yiğit, Mesut Özdemir, İrfan Başaran, Ramazan Çevik ve Numan Çürüksu ile de yollarını ayırdı.