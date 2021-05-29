Kocaelispor’un şampiyonluk turunda iki futbolcu otobüsten düştü

TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’da yöneticiler ve futbolcular kente dönerek üstü açık otobüsle şampiyonluk tutu attı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4-0’lık Sakaryaspor galibiyeti ile TFF 1. Lig’e çıkan yeşil siyahlı takımın futbolcuları, Körfez ilçesinden başlayarak şampiyonluk turuna çıktı.

Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit’te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Benhur Keser ve Bahrican Avcı adlı 2 futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Benhur Keser, Kocaeli Devlet Hastanesine, Bahri Can ise özel bir hastane kaldırıldı. Kaza sonrası Benhur taburcu edilirken, Bahrican Avcı’nın ise hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay hakkında Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı” ifadelerine yer verildi.

KÖPRÜNÜN ALTINA ÇARPTILAR

Yaşanan talihsiz kazada kupa ile şehir turu atan futbolcular, İzmit tren garı mevkinde seyir halinde ilerlerken, geçtikleri köprünün altına çarparak otobüsten düşüyor. Futbolculara otobüstekilerin “Eğilin” diye bağırması sonrasında yaralanan futbolcular için otobüs bir süre durdurulduktan sonra yoluna devam ediyor.

Öte yandan futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri taşıyan üstü açık otobüs, meşalelerle karşılandı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamada kupayı taraftarlara taşıyan futbolcular, taraftarlarla tezahürat yaprak galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.