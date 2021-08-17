Köksal Ünlü: Marcao’ya cezai yaptırım uygulanacak

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlarla ilgili olarak bugün bir karar alınacağını ifade etti.

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Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında boy gösteren Galatasaray'da, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar maça damgasını vurdu. Maç sırasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan ve kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Marcao'ya tepkiler gelirken, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Ünlü konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Başkan Burak Elmas'ın maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığını ifade eden Ünlü, “Fatih Hocamın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Dün gece yaşanan talihsiz olaydan sonra başkanımız ve Fatih Hoca bir araya geldiler. Önce bir durum değerlendirmesi yaptık. Ondan sonra bir iki kez ben de kendileriyle görüştüm. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bu boyutta olmaması gereken şeyler sahada olabiliyor. Fakat bir idari karar gerektiriyor” açıklamasını yaptı.

“CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK”

Konuyla ilgili olarak kapsamlı bir rapor hazırlandığını da sözlerine ekleyen Ünlü, “Teknik heyet, sadece dünkü olayla ilgili değil, genel anlamda kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bugün gün içinde bize iletecekler. Adli dava değil ama idari bir durum var, idari bir ceza söz konusu. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılanla ilgili ceza yaptırımı uygulanacaktır. İdari karar verilmeden önce teknik heyetten rapor istendi, bir kaç saat içinde rapor bize ulaşır, sonra görüşüp kamuoyuna bununla ilgili bilgi veririz. Yüzde 99 bugün karar çıkacaktır. Bu bir öfke patlaması da olabilir, birikim de olabilir. Adrenalinin tetiklediği bir kontrolsüzlük de olabilir, ama olmaması gereken bir şey. İdari yaptırım mutlaka uygulanacaktır. Bugün içinde büyük ihtimalle karar verilir ve kamuoyuna duyururuz” diye konuştu.