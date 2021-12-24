Kolovetsios’un çapraz bağı koptu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Yukatel Kayserispor'da Dimitros Kolovetsios'un sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.

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Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi. Yeni Malatyaspor maçında sahada yer alan başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edildi. Maçın 79.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkikler sonrasında sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuz Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” denildi.