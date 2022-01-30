Konan olmazsa Schulz

Fenerbahçe, sol bek transferinde sona yaklaşırken, gözler de takımdaki yabancı futbolculara çevrildi.

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Kulübü Reims ile anlaşma sağlanan Fildişili sol bek Ghislain Konan'dan haber bekleyen Fenerbahçe, işini sıkı tutuyor. Konan için İngiltere'den Watford ve Southampton devreye girdi. Bu nedenle sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'dan Nico Schulz'u gündemine aldı.

Fildişili sol bekten olumsuz yanıt gelirse Schulz ile masaya oturacak olan Kanarya, Uğur Çiftçi için 3 milyon Euro isteyen Sivasspor ile de pazarlıklarını sürdürüyor.

GÖZLER MEYER’DE

Fenerbahçe’de yabancı kontenjanı göze çarpıyor. Şu anda 14 yabancısı bulunan sarı-lacivertliler, sol bek transfer tercihini yabancıdan yana kullanırsa kontenjanda yer açmak zorunda. Gönderilmek istenen Meyer, Süper Lig kulüplerinden teklif almasına rağmen kalmak istiyor. Gustavo ve Sosa da sezon sonunda ayrılabileceklerini iletti. Yönetim, görüşmelerini sürdürüyor