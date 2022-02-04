Konyaspor 1-0’a abone oldu!

Konyaspor'un 1-0 serisi devam ediyor! Son 3 maçını 1-0 kazanan ve Sivasspor'a da yine aynı skorla kaybeden Konyaspor, Giresunspor'u da tek golle geçip lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Baştan sona rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve pozisyonlara giren Konyaspor golü 65’te buldu. Oyuna 62. dakikada Amilton’un yerine giren Bytyqi, 3 dakika sonra çok şık bir golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Geride kalan dakikalarda Giresunspor beraberlik golü için yüklense de skor değişmedi.

1-0 SERİSİ

Son iki maçını kazanan Konyaspor, Giresunspor’u da tek golle geçti! Beşiktaş’ı 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, ardından Sivasspor’a aynı skorla mağlup oldu! Konyaspor bu yenilgiden sonra çıktığı 3 maçtan da 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Konyaspor 48 puana yükseldi. Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada kaldı.

Ligin 25. haftasında Giresunspor, Cumartesi günü 16.00’da Fenerbahçe’yi sahasında konuk edecek. Konyaspor ise Pazar günü lider Trabzonspor ile deplasmanında karşılaşacak.