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Konyaspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon öncesi 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

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Konyaspor, 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 1’i iç transfer olmak üzere 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iç transferde Marlos Moreno ile 3 yıllık anlaşma imzalandı. Fransa’nın Troyes takımının altyapısında yetişen kaleci Paul Bernardoni ile de 2 yıllık anlaşma imzalayan yeşil-beyazlılar, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin’i de 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlılara 1 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Mallı da takımda 10 numaralı formayı giyecek. Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau’nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşma sağlandı.

Fransa Galatasaray Konyaspor sosyal medya Süper Lig transfer Trendyol Yunus
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