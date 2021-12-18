Konyaspor 90+2’de gelen golle seriyi sürdürdü

Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor, Antalyaspor'u 90+2'de yıktı! İç sahada üst üstte ikinci golsüz maçını çıkarmaya çok yakın olan İlhan Palut'un öğrencileri Endri Çekiçi ile sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Konyaspor galibiyet serisini iki maça çıkarırken yenilmezlik serisini de 3 maça yükseltti.

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Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak lider Trabzonspor’u takibini sürdürdü.

Başa baş geçen ilk yarının ardından Konyaspor’un son 20 dakikada değişikliklerinin ardından baskısı arttı! Geçen hafta Karagümrük’ü deplasmanda 4 golle geçen İlhan Palut’un öğrencileri, 90+2’de Endri Çekiçi’nin ceza sahasında yaptığı zor vuruşla Antalyaspor’u da yıktı!

Trabzonspor’u geçen hafta 2-1 yenerek lideri deviren Antalyaspor’un deplasmandaki puan hasreti ise 3 maça çıktı. Bu sonucun ardından 2. sıradaki Konyaspor 33 puana yükseldi. Antalyaspor ise 21 puanla 14. sırada kaldı. Ligin 18. haftasında Konyaspor, Çarşamba günü deplasmanda Hatayspor’un konuğu olacak. Antalyaspor ise Salı günü sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.