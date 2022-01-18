Konyaspor, Adana Demirspor’un serisine son verdi: 1-0

Süper Lig 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Konyaspor, Sivasspor yenilgisinin ardından yeniden kazanarak zirve takibini sürdürdü.

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Hafta içi Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan Konyaspor camiası, Süper Lig 22. haftasında ağırladığı Adana Demirspor’u tek golle mağlup etti.

İlk yarısı golsüz berabere sona eren maçın 53. dakikasında Amar Rahmanovic’in attığı golle 1-0 öne geçen Konyaspor, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi bu skorla galip tamamladı. Uzun süren galibiyet serisi Sivasspor maçıyla son bulan Konyaspor, bu galibiyetle puanını 42 yaptı ve lider Trabzonspor’un puan kaybettiği haftada farkı 8’e indirdi.

Öte yandan ligde son 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor da 34 puanda kaldı. Adana Demirspor ligde bir sonraki maçında Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Konyaspor ise deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

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