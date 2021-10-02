Konyaspor Alanyaspor maçı nefesleri kesti! 3 puan 90’da direkten döndü…

Süper Lig'de günün açılış maçında Konyaspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. 1-1 biten maçta Alanyaspor'un golü VAR kararıyla iptal oldu, 90'da bir topu direkten dönen Konyaspor evinde 1 puana razı oldu. İşte müthiş maçta yaşananlar...

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Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müthiş bir heyecana sahne olan maçta iki ekibin kalecisi de devleşti. Alanyaspor, 49. dakikada Fatih Aksoy’un golüyle öne geçerken, 87. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Awaziem durumu 1-1’e getirdi.

70’de konuk ekipte Efecan Karaca’nın yaşanan karambol sonrası ağlara gönderdiği top VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, 90’da Cikalleshi’nin kafa vuruşunu parmaklarının ucuyla çıkardı ardından top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 14 puana çıktı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Alanyaspor da 14 puana yükselerek Bülent Korkmaz ile çıktığı 5. maçtaki 11. puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. İşte müthiş maçta yaşananlar…

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)

4. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi’nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan’ın pasına hareketlenen Çekiçi’nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla Emre Akbaba’ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Sehic’ten döndü.

29. dakikada Serdar Gürler’in kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Hadziahmetovic’in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan ceza sahasına pasında, topa iyi yükselen Diedhiou’nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)

56’ncı dakikada Endri Çekiçi’nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

69’uncu dakikada Emre Akbabanın ceza alan sağ çaprazdan içeriye gönderdiği top, karambolde kaldı, Efeca’nın boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. Ancak maçın hakemi Mert Güzenge VAR’ın uyarısıyla golü, pozisyondaki ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti.

72’nci dakikada Serdar Gürlerin ceza alanı sağ çaprazından ortasına yükselen Hadziahmetovic’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

86’ıncı dakikada Guilherme’nin serbest vuruşunda ceza alanına gönderdiği top Awazieme çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

90′ A. Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, Cikalleshi’nin kafa vuruşunu parmaklarının ucuyla çıkardı ardından top direkten oyun alanına döndü.