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Konyaspor-Alanyaspor maçında altın vuruş… Tek gol üç puana yetti

Konyaspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u mağlup ederek düşme hattından iyice uzaklaşarak orta sıralara tırmandı.

Güncellenme: 16:01, 21/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Konyaspor-Alanyaspor maçında altın vuruş… Tek gol üç puana yetti

Süper Lig’in 31. haftasında orta sıralara yükselmek isteyen İttifak Holding Konyaspor, sahasında oynadığı maçta Avrupa kupalarına katılma yolunda yara almak istemeyen Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta tek gol, Cikalleshi’den geldi.

Maça iyi başlayan Konyaspor, 13. dakikada Cikalleshi’nin attığı golle öne geçti. Golü yemesine rağmen her zamanki bildik oyununu oynamaya devam eden Alanyaspor, topa büyük oranda sahip olarak gol aradı. Ancak konuk ekip, iyi kapanan rakibi karşısında beklenen kadar etkili olamadı. Pozisyon bulmakta sıkıntı çeken Alanyaspor, beraberliği getirecek golü bulamadı. Alanyaspor’un 90 dakika boyunca rakip kaleye tek bir isabetli şut atamaması dikkat çekti. Alanyaspor’da Salih Uçan’ın serbest vuruşunda top direkten geri geldi. Bu konuk ekibin gole en çok yaklaştığı pozisyon oldu.

Konyaspor ise hızlı hücumlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Rakibine oranla daha net fırsatlar bulan ev sahibi ekibin farkı açmasına Alanyaspor kalecisi Marafona engel oldu. 13. dakikada gelen gol sonrası iki takımın da skor üretemediği mücadele, 1-0 Konyaspor’un galibiyeti ile sona erdi. Konyaspor, böylece dört maç aradan sonra galip gelerek, düşme hattından oldukça uzaklaştı ve rahat bir nefes aldı. Alanyaspor’un ise iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu galibiyetle Konyaspor puanını 36’ya yükseltirken, Alanyaspor 49 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları

  • 2′ Sağ çaprazdan ceza alanına giren Umut’un müsait pozisyondaki şutunda top az farkla yandan auta gitti.
  • GOL! 13′ Sol taraftan kullanılan kornerde Bütüçi'nin ceza sahasına ortasına ön direkte iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
  • 28′ Ceza alanında topla kaleye sırtı dönük buluşan Rahmanovic, Sekidika'ya pasını çıkardı. Sekidika'nın sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Marafona başarılı oldu.
  • 29′ Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.
  • 42′ Tzavellas'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Moubandje'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
  • 50′ Bütüçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.
  • 70′ Alanyaspor'un kaleyi cepheden gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih geçti. Doğrudan kaleye sert vuran Salih'in şutu direkten döndü.
  • 73′ Hızlı gelişen Konyaspor atağında top, ceza alanı kale önünde Sekidika'nın önünde kaldı. Sekidika vuruşunu yaptı ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.
  • 88′ Derin pasla savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marafona'yı geçmeyi başaramadı.

Alanyaspor Altın Avrupa Konya Konyaspor Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:15:47,