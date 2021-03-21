Konyaspor-Alanyaspor maçında altın vuruş… Tek gol üç puana yetti

Süper Lig’in 31. haftasında orta sıralara yükselmek isteyen İttifak Holding Konyaspor, sahasında oynadığı maçta Avrupa kupalarına katılma yolunda yara almak istemeyen Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta tek gol, Cikalleshi’den geldi.

Maça iyi başlayan Konyaspor, 13. dakikada Cikalleshi’nin attığı golle öne geçti. Golü yemesine rağmen her zamanki bildik oyununu oynamaya devam eden Alanyaspor, topa büyük oranda sahip olarak gol aradı. Ancak konuk ekip, iyi kapanan rakibi karşısında beklenen kadar etkili olamadı. Pozisyon bulmakta sıkıntı çeken Alanyaspor, beraberliği getirecek golü bulamadı. Alanyaspor’un 90 dakika boyunca rakip kaleye tek bir isabetli şut atamaması dikkat çekti. Alanyaspor’da Salih Uçan’ın serbest vuruşunda top direkten geri geldi. Bu konuk ekibin gole en çok yaklaştığı pozisyon oldu.

Konyaspor ise hızlı hücumlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Rakibine oranla daha net fırsatlar bulan ev sahibi ekibin farkı açmasına Alanyaspor kalecisi Marafona engel oldu. 13. dakikada gelen gol sonrası iki takımın da skor üretemediği mücadele, 1-0 Konyaspor’un galibiyeti ile sona erdi. Konyaspor, böylece dört maç aradan sonra galip gelerek, düşme hattından oldukça uzaklaştı ve rahat bir nefes aldı. Alanyaspor’un ise iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu galibiyetle Konyaspor puanını 36’ya yükseltirken, Alanyaspor 49 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları