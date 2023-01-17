Konyaspor Aleksandar Stanojevic ile prensipte anlaştı
İlhan Palut ile yollarını sürpriz bir şekilde ayıran Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile prensip anlaşmasına vardı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Yeşil-beyazlı yönetim, 09 Şubat 2021 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile bugün yollarını ayırdı. Yönetim, İlhan Palut’un yerine en son Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan takımının başında görev yapan, 27 Mayıs 2022 tarihinden bu yana takım çalıştırmayan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştı.
Aleksandar Stanojevic, Partizan takımının başında 2 yılda çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturmuştu.
Aleksandar Stanojevic’in yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.