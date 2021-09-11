Konyaspor Altay’ı rahat geçti
Konyaspor, sahasında oynadığı maçta Altay'ı net bir sonuçla mağlup etti.
Süper Lig’in 4. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Altay’ı 3-1 yendi. Soner Dikmen ile 7. dakikada öne geçen Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı’nın 20. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarısı 2-0 Konyaspor’un üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 83. dakikasında Rahmanovic, ev sahibi ekibin üçüncü golünü ağlara bıraktı. 90+2. dakikada Ahmed Yasser Rayan’ın golü, maçın sonucunu belirledi.
Konyaspor bu galibiyetle puanını 10 yaparken, Altay 6 puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
- 3′ Ceza sahası önünde topla buluşan Poko'nun şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında top Kappel'de kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Sehic kurtardı.
- GOL! 7′ Sol kanattan topla birlikte ceza alanı son çizgisine inen Cikalleshi'nin pasında kale önündeki Soner topu ağlarla buluşturdu. 1-0
- GOL! 20′ Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
- 38′ Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cebrail'in şutu direkten oyun alanına döndü.
- 39′ Sol kanattan gelişen Altay atağında ceza sahasına gönderilen topla kale önünde topla buluşan Bamba'nın şut girişimini kaleci Sehic engelledi.
- 41′ Sağ kanattan ceza alanına yapılan ortaya Murat kafa vuruşu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı.
- 45+5′ Hızlı gelişen Konyaspor atağında Serdar'ın pasıyla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutu kaleci Lis'te kaldı.
- 54′ Sol kanattan Guilherme'nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
- 60′ Pinares'in ceza yayı üzerinden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.
- 70′ Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim'in kafa vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Lis son anda çelmeyi başardı.
- 76′ sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin ceza alanına yaptığı ortada Ahmed Hassan dokundu fakat top az farkla yandan dışarıya gitti.
- GOL! 83′ Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direkte Ahmed Hassan'ın kafayla indirdiği topu kale önündeki Rahmanovic ağlarla buluşturdu. 3-0
- GOL! 90+2′ Pinares'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Rayan kafayla topu filelere gönderdi. 3-1