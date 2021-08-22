Konyaspor, Başakşehir’i 87’de yıktı
Konyaspor geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 2. haftada 6 puana yükseldi.
Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.
İlk haftada Sivasspor’u Cikalleshi’nin 88’de attığı golle deviren Konyaspor, Başakşehir’i de Arnavut golcünün 87. dakikada attığı golle mağlup etti.
Başakşehir ilk yarının son dakikasında Ndayishimiye’nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor 51’de Endri Çekici ile 1-1’lik beraberliği yakaladı. Dakikalar 87’yi gösterdiğinde ise Cikalleshi maça noktayı koydu.
Bu sonucun ardından Konyaspor 6 puana yükselirken, Başakşehir ikinci maçından da puansız ayrıldı.
Ligin 3. haftasında Konyaspor, Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda; Başakşehir ise Cumartesi günü Kayserispor ile sahasında karşılaşacak.